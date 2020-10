TORINO- In casa da Juventus è ancora da capire la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. Le trattative per il rinnovo procedono a rilento e quindi, secondo il quotidiano britannico Daily Mail, l’argentino potrebbe anche lasciare Torino. Sulel sue tracce sarebbe attivo il Real Madrid, pronto a presentare un’offerta già a gennaio per portare il numero 10 alla corte di Zidane.