Dalla Spagna: Suarez si allontana dalla Juve

TORINO – Sembra complicarsi ulteriormente la pista che porterebbe Luis Suarez in bianconero. Dopo le relative problematiche collegate al passaporto e all’esame di italiano, in queste ultime ore sembrerebbe essersi aggiunto un ulteriore grosso intoppo nella trattativa. Stando a quanto riportato dall’emittente spagnola TV3, l’allenatore del Barça Koeman avrebbe fatto dei passi indietro, decidendo di puntare nuovamente sull’uruguaiano. Queste complicherebbe notevolmente la situazione dalle parti della Continassa che, hanno già individuato l’alternativa in Dzeko.