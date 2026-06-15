La Juventus, avrebbe intenzione di fare un altro tentativo con Dusan Vlahovic per arrivare al rinnovo di contratto del centravanti serbo. Il classe 2000, lascerà ufficialmente i bianconeri il 30 giugno, data in cui scadrà il suo contratto con la società bianconera.

Con l’addio di Damien Comolli e l’inserimento del nuovo ad Giovanni Carnevali, potrebbero esserci però dei colpi di scena. Il nuovo dirigente bianconero, consapevole della stima che mister Spalletti nutre per Vlahovic, sarebbe pronto a fissare un nuovo appuntamento con l'entourage del giocatore per tornare a discutere il tanto atteso rinnovo di contratto.

Al momento, l’attaccante serbo non ha ancora ricevuto una richiesta da parte di top club e, questo potrebbe essere un fattore per riaprire i dialoghi con la Vecchia Signora. Inoltre, la Juventus potrebbe migliorare la propria offerta, arrivando a mettere sul piatto 8 milioni di euro a stagione, comprensivi di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Si tratterebbe, comunque, dell'ultimo incontro tra le parti per cercare l'accordo per il rinnovo: se non si dovesse arrivare ad una conclusione positiva, Vlahovic e la Juve si separerebbero definitivamente. Si attendono novità nei prossimi giorni.