La società bianconera potrebbe fissare un nuovo appuntamento con Dusan Vlahovic per discutere il rinnovo di contratto.
La Juventus, avrebbe intenzione di fare un altro tentativo con Dusan Vlahovic per arrivare al rinnovo di contratto del centravanti serbo. Il classe 2000, lascerà ufficialmente i bianconeri il 30 giugno, data in cui scadrà il suo contratto con la società bianconera.
Con l’addio di Damien Comolli e l’inserimento del nuovo ad Giovanni Carnevali, potrebbero esserci però dei colpi di scena. Il nuovo dirigente bianconero, consapevole della stima che mister Spalletti nutre per Vlahovic, sarebbe pronto a fissare un nuovo appuntamento con l'entourage del giocatore per tornare a discutere il tanto atteso rinnovo di contratto.
Al momento, l’attaccante serbo non ha ancora ricevuto una richiesta da parte di top club e, questo potrebbe essere un fattore per riaprire i dialoghi con la Vecchia Signora. Inoltre, la Juventus potrebbe migliorare la propria offerta, arrivando a mettere sul piatto 8 milioni di euro a stagione, comprensivi di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Si tratterebbe, comunque, dell'ultimo incontro tra le parti per cercare l'accordo per il rinnovo: se non si dovesse arrivare ad una conclusione positiva, Vlahovic e la Juve si separerebbero definitivamente. Si attendono novità nei prossimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA