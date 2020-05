TORINO – Dalla Spagna continuano a rimbalzare voci su numerose trattative in corso tra Juventus e Barcellona. Le ipotesi sono talmente tante che sembrerebbero nascondere qualcosa di vero. Tra le tante contropartite tecniche incluse nell’ipotesi di uno scambio che porterebbe Pjanic in Catalogna, è spuntato il nome di Semedo. Il laterale – riferisce Mundo Deportivo – accetterebbe il trasferimento in bianconero in uno scambio di giocatori.