Dalla Spagna: Paratici “fiuta” il colpo Ansu Fati

TORINO- Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Ansu Fati potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione. Il giovane attaccante, tramite il suo agente Mendes, starebbe spingendo per rinnovare il proprio contratto con un ingaggio ancor più corposo di quello attuale. Una richiesta che, al momento, i blaugrana non possono esaudire e che potrebbe spingere lo spagnolo tra le braccia della Juventus. Paratici, in ottimi rapporti con Mendes, sta infatti fiutando il colpo.