Calciomercato Juventus – “E’ finita, sarà addio”, Paratici fiuta il colpaccio!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In questi giorni vi abbiamo parlato di svariati nomi che stanno circolando in orbita Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Alcuni nomi costituiscono semplici suggestioni di mercato, altri sono dei veri e propri sogni (più o meno proibiti), mentre altri ancora potrebbero rappresentare degli obiettivi davvero concreti per la Juve. Non è sempre semplice capire quale sia la realtà effettiva dei fatti, ma quando un nome comincia a circolare con insistenza, allora bisogna certamente drizzare le antenne e seguire quella pista di mercato con attenzione. E’ questo il caso di un possibile colpo da sogno per il quale in queste ore sono arrivate ulteriori conferme.

Fari puntati in casa Real Madrid. Vi abbiamo riportato le voci riguardanti possibili ritorni di fiamma da parte dei bianconeri per giocatori come Isco e Marcelo, ma c’è anche un altro nome super che sta continuando a far parlare, quello di Sergio Ramos. Dopo le prime indiscrezioni arrivate nei giorni scorsi, dalla Spagna continuano ad accostare il capitano dei Blancos alla Juventus. Stando a quanto riferito da svariati media iberici infatti, il difensore classe ’86 avrebbe ormai preso la decisione di non rinnovare il contratto con il Real Madrid, che gli avrebbe offerto un solo anno di prolungamento. Proposta rifiutata da Sergio Ramos, che dunque a fine stagione potrebbe svincolarsi a parametro zero.

Ecco allora entrare in scena la Juventus, che sarebbe pronta ad approfittare della situazione sfidando il PSG, altro club molto interessato al campione spagnolo. Secondo alcune voci, i bianconeri si sarebbero già mossi e avrebbero allacciato i primi contatti con Ramos e il suo entourage. A giocare in favore della candidatura della Juve ci sarebbe poi Cristiano Ronaldo, ex compagno del difensore ai tempi del Real. Insomma, sembrerebbe che Sergio Ramos sia davvero nel mirino della Vecchia Signora. Sarebbe un vero colpaccio di livello internazionale, soprattutto se a costo zero. Pista da seguire. Ma non è ancora tutto. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA