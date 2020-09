Dalla Spagna: Morata può lasciare l’Atletico Madrid

TORINO- La Juventus è ancora in cerca di un centravanti e il rallentamento della trattativa per Luis Suarez lascia aperti ancora diversi scenari. Come riportato dalla stampa spagnola, non sarebbe da escludere il ritorno di Alvaro Morata all’ombra della Mole. Il centravanti spagnolo non sarebbe più al centro del progetto dell’Atletico Madrid, a sua volta alla ricerca di un numero 9. L’ostacolo più grande è rappresentato dal costo del cartellino, fissato intorno ai 50 milioni di euro.