Dalla Spagna: Morata pronto a lasciare l’Atletico Madrid

TORINO- Come riferito dalla stampa spagnola, Alvaro Morata sarebbe pronto a porre la parola fine alla sua avventura all’Atletico Madrid. Il centravanti spagnolo vorrebbe infatti cambiare aria e non disdegnerebbe un ritorno alla Juventus, attualmente alla ricerca di un centravanti. Il club bianconero, al momento, appare però più vicino a chiudere per l’arrivo di Luis Suarez a Torino e le alte cifre in ballo (si parla di oltre 50 milioni di euro) sarebbero un altro ostacolo per il ritorno di Morata.