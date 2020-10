Dalla Spagna: l’Inter ci riprova per Dybala

TORINO – Dopo le voci di mercato di questa estate, il nome di Paulo Dybala torna nuovamente in discussione. Il suo scarso impiego fino a questo momento infatti, ha acceso qualche polemica è proprio per questo si è tornati a parlare di un eventuale divorzio tra la Joya e la Juve. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, proprio per questo motivo l’Inter sarebbe tornata all’attacco per il 10 bianconero e sarebbe pronta ad affondare il colpo nel caso in cui Lautaro dovesse partire.