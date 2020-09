Dalla Spagna: i motivi della separazione tra Morata e l’Atletico Madrid

TORINO- Il quotidiano spagnolo Mundo Depotivo ha svelato quest’oggi i motivi della separazione tra Morata e l’Atletico Madrid. Il centravanti spagnolo era ormai in rotta con Diego Simeone, reo di avergli concesso sempre meno spazio da titolare in favore di Diego Costa, nonostante una media realizzativa a favore del nuovo bomber della Juventus. Juventus che, tra l’altro, non sarebbe mai uscita dai pensieri del ragazzo, che ha sempre dichiarato di essere rimasto molto legato all’ambiente. Infine motivi personali, con la moglie Alice che ha spinto per tornare in Italia, suo paese d’origine.