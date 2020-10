TORINO- Il giorno dopo il successo del Barcellona sulla Juventus, il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ci va giù duro con alcuni calciatori della Vecchia Signora. Nel mirino, tra gli altri, Juan Cuadrado, letteralmente umiliato da Pedri per i giornalisti iberici. Il 17enne blaugrana, infatti, lasciava sul posto come e quando voleva l’esterno colombiano, che sembrava un debuttante in campo europeo nonostante le oltre 400 presenze da professionista in carriera.