Dalla Spagna: Barcellona non convinto di Douglas Costa

TORINO- In queste ultime ore circolano con insistenza rumors riguardo un possibile scambio tra Juventus e Barcellona coinvolgente Douglas Costa e Osumane Dembelé. Come riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, però, il club blaugrana non sarebbe interessato all’acquisto del brasiliano. Troppo poco convincente la forma fisica del numero 11 che, comunque, resta nel mirino del Wolverhampton. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre grosse novità per il mercato bianconero. Colpo grosso, conferme pesanti da Sky Sport: “C’è un’idea…” >>>VAI ALLA NOTIZIA