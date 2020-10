TORINO- Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo non è andato molto per il sottile nei confronti di Arthur, passato in estate dal Barcellona alla Juventus. In Spagna fanno notare come, nelle sue tre partite giocate in campionato, il brasiliano non abbia mai brillato e i bianconeri abbiano rimediato altrettanti pareggi. L’unico successo (oltre a quello a tavolino sul Napoli) è arrivato alla prima giornata contro la Sampdoria, con il numero 5 in panchina.