TORINO- Stando a quanto riportato dalla Spagna, Massimiliano Allegri sarebbe impaziente di tornare in panchina dopo il divorzio dalla Juventus e l’anno sabbatico appena passato. Per la stampa iberica, il tecnico livornese si sarebbe offerto al Real Madrid, che sta passando un momento di crisi con Zidane. Da non escludere, però, la pista che porta al Psg, che probabilmente si separerà da Tuchel.