TORINO- Sempre più in salita la strada che porta la Juventus ad Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 in forza al Lione. Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, infatti, Zinedine Zidane avrebbe pesonalmente chiamato il ragazzo, invitandolo ad unirsi a lui al Real Madrid. Una proposta che stuzzica il giovane, con i bianconeri, il Psg e l’Arsenal che potrebbero così rimanere a bocca asciutta.