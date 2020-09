TORINO- Con Douglas Costa ormai sul piede di partenza, la Juventus è in cerca di un giocatore offensivo da aggiungere alla propria rosa. Tra i nomi sul taccuino di Fabio Paratici c’è quello di Joaquin Correa, per cui la strada è però in salita. Come riportato dal Messaggero, infatti, la Lazio avrebbe respinto la prima offerta proveniente da Torino, che consisteva in un prestito oneroso (6 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni.