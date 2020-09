Corona sul caso Suarez: “Sciopero della fame se non faranno indagini accurate”. I tifosi juventini rispondo sul web

TORINO – Il noto volto della tv italiana Fabrizio Corona, si è lasciato andare in uno sfogo piuttosto vivace sul suo account Instagram, dove attraverso le sue storie, ha puntato il dito contro Luis Suarez e tutti i membri coinvolti nello scandalo dell’esame. Queste le sue parole: “Una delle cose più vergognose che sia successo nell’ultimo periodo. Lo dico da cittadino italiano, non perché sono tifoso dell’Inter. Se non ci sarà subito un’indagine e delle custodie cautelari, devo pensare male. Io sto cercando di seguire delle regole, e vorrei che le regole valessero per tutti. Mi aspetto qualcosa di eclatante, perché è giusto punire tutti quanti quando sbagliano”. Immediata la replica dei tifosi juventini sui social che, commentano con frasi del tipo: “Corona che fa la morale sulla legalità è qualcosa di meraviglioso”, oppure: “Da buon interista vuole giustizia per il caso Suarez”. Insomma, ce n’è da scegliere e siamo sicuri che questo esame farà parlare di se ancora a lungo.