Coppa Italia, Juventus testa di serie nel sorteggio

TORINO- Novità importanti riguardo la ripartenza della Coppa Italia. La Lega Serie A ha infatti comunicato le squadre che saranno teste di serie nella prossima edizione, con la Juventus in cerca di riscatto dopo la cocente sconfitta in finale per mano del Napoli ai rigori. Priorità a giocare in casa per chi è stato estratto con il numero più basso:

1) Atalanta

2) JUVENTUS

3) Inter

4) Roma

5) Napoli

6) Milan

7) Sassuolo

8) Lazio

I bianconeri potrebbero esordire contro una delle due genovesi, che nei turni precedenti dovrebbero affonteranno due tra Catanzaro, Virtus Francavilla, Sudtirol, Salernitana e ChievoVerona.