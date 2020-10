Conferenza Pirlo, la situazione di Paulo Dybala

TORINO- Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Andrea Pirlo in vista del match di domani con la Dinamo Kiev. Il tecnico, tra le altre cose, ha parlato anche di Paulo Dybala e della sua situazione, spiegando che l’argentino, arrabbiato per non essere entrato a Crotone, non è ancora al meglio della condizione e l’espulsione di Chiesa ha cambiato i piani iniziali di sabato scorso. In vista di domani l’impiego dal primo minuto del numero 10 è ancora incerto, con Ramsey al momento favorito per partire da titolare. I dubbi verranno comunque sciolti solamente domani.