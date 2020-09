TORINO- Rocco Commisso, dopo un incontro con la squadra, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole riportate a Firenzeviola.it: “Chiesa? Sapete bene che non parlo di queste cose. L’ho solo salutato durante l’allenamento, come fatto con tutti gli altri giocatori. Non so cosa succederà nei prossimi giorni, ma ci sono alcune trattative per alcuni giocatori. Federico sarà regolarmente in campo contro la Sampdoria”.