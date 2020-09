Chiesa, Paratici propone una formula “alla Morata”

TORINO- Come riportato da Tuttosport, la Juventus continua a lavorare per portare Federico Chiesa alla corte di Andrea Pirlo. L’esterno della Fiorentina è il primo nome per la sostituzione di Douglas Costa, ormai fuori dal progetto e sul piede di partenza. Per convincere il club viola a cedere il proprio gioiello, Fabio Paratici starebbe studiando una formula “alla Morata”: prestito oneroso a cifre elevate (10 milioni di euro) con diritto o obbligo di riscatto dopo due stagioni.