TORINO- La Juventus continua a lavorare per l’acquisto di Federico Chiesa, che nei piani potrebbe essere una valida alternativa a Juan Cuadrado. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la richiesta da 60 milioni di euro della Fiorentina non spaventa, con i bianconeri pronti a dilazionare il pagamento in quattro rate: 10 milioni subito, 10 il prossimo anno, 35 tra due anni e gli altri 5 la stagione dopo.