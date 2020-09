Chiesa, mercoledì incontro tra Paratici e la Fiorentina

TORINO- La Juventus continua a lavorare alla cessione di Douglas Costa, ormai fuori dai piani tecnici del club. Il primo nome in cima alla lista dei sostituti rimane quello di Federico Chiesa, per cui la Fiorentina, negli ultimi giorni, avrebbe aperto alla cessione. Come riportato da Sportmediaset, nella giornata di mercoledì sarebbe in programma un incontro tra Paratici e alcuni dirigenti viola, per capire le possibilità di un passaggio del ragazzo a Torino già in questa sessione di mercato.