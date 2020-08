Chiellini: “Pirlo conosce bene tutte le situazioni del caso”

TORINO – Il capitano della Juve Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa anche di Andrea Pirlo.

“Non c’è persona migliore di Mancini. Ha avuto un’esperienza simile: ha iniziato giovane, con una grande squadra come la Fiorentina quando ci furono i primi casi delle deroghe. E’ difficile dire che errore non dovrà fare. Con età diverse e percorsi diverse, non è corretto fare un paragone con Sarri. Se io domani dovessi fare l’allenatore della Juventus, mi mancherebbero tutte le basi ma conosco bene tutte le persone che mi circondano e così Pirlo. Non possono essere paragonate le situazioni”.