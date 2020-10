Chiellini: “Dobbiamo lavorare molto, i risultati strani frutto della poca preparazione”

TORINO- Giorgio Chiellini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista della gara con la Dinamo Kiev: “Dopo le Nazionali non era facile ripartire, ma dobbiamo resettarci dal punto di vista mentale. I risultati strani dipendono soprattutto da questo. Dobbiamo riuscire a lavorare insieme e dare continuità, avendo a disposizione tutta la squadra così da permettere ai nuovi di inserirsi. A Crotone purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma conoscevamo le difficoltà. Per mancanza di preparazione, però, inevitabilmente ci saranno questi risultati all’inizio. Con 5 cambi ancora di più avere tutta la rosa permette di cambiare le partite. Chi ha i campioni in panchina come noi le partite si possono risolvere anche negli ultimi 20 minuti”.