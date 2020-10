TORINO- Ai microfoni del quotidiano La Nazione Vittorio Casucci, amico di Sarri ed ex dirigente del Figline, ha parlato del futuro dell’ex allenatore della Juventus: “Maurizio mi ha detto che un giorno allenerà a Firenze. Io so come la pensa lui. Non so quando accadrà, ma questo prima o poi succederà. Se andasse alla Fiorentina, poi, anche i suoi genitori sarebbero contenti di questa sua scelta”.