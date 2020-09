TORINO- Il Corriere della Sera riporta oggi i motivi che hanno portato al blocco delle indagini riguardo il caso Suarez, scoppiato negli scorsi giorni. Gli inquirenti si sarebbero indispettiti riguardo le anticipazioni da parte della stampa in merito ad eventi non ancora svolti (come ad esempio l’interrogatorio con lo stesso numero 9) e gli accertamenti non del tutto completati da parte della Guardia di Finanza. Un vero e proprio “spettacolo in diretta”.