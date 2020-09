Caputo: “Tutti sanno che il mio mito é Del Piero”

TORINO – L’attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SportWeek, dove ha parlato anche del suo mito Del Piero: “Mai avuto, non pensavo di arrivare a certi livelli, perciò non mi azzardavo neanche a copiare qualcuno. Però tutti sanno che il mio mito è sempre stato Del Piero. La cena? Purtroppo è rimasto bloccato a Los Angeles dal virus. Mi ha promesso che appena torna a Milano mi porta a cena”. Ma attenzione perché, proprio nelle ultime ore, sono arrivate altre grandissime notizie di mercato in casa bianconera. Arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi: “Tutto confermato, accordo raggiunto!” >>>VAI ALLA NOTIZIA