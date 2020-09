Calciomercato Juventus, i tifosi ora sognano: “Accordo raggiunto!”

Calciomercato Juventus, tutto confermato: il grande colpo si può fare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è un mistero che la Juventus stia cercando un nuovo attaccante da affiancare a CR7. Higuain è in partenza e la società ha tutta l’intenzione di rimpiazzarlo al meglio. Sono stati fatti tanti nomi, ma ce n’è uno che più di tutti accende l’entusiasmo del pubblico. E, incredibilmente, sembrerebbe anche essere quello più vicino alla Juve. Naturalmente si tratta di Luis Suarez, che pare sia ancora in uscita dal Barcellona. La rivoluzione blaugrana non vedrà Messi lasciare il Camp Nou, ma dalla Catalogna fanno sapere che il futuro del Pistolero è una questione distinta da quella della Pulce. Arrivano invece conferme sulla possibilità che Suarez possa presto diventare bianconero. Stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con l’uruguaiano sulla base di un triennale da 10 milioni di euro annui. Cifra considerevole, ma che – spiega sempre Marca – sarebbe alla portata della Juve grazie al Decreto Crescita. Ma non è tutto: è ormai noto che tra gli ostacoli più rilevanti dell’operazione c’è la questione passaporto. Suarez dovrebbe ottenere la cittadinanza italiana prima di firmare per la Juventus, ma c’è un preciso iter da seguire. Il Pistolero dovrebbe sostenere l’esame di italiano B1 (attestato necessario per ottenere la cittadinanza) nel corso della prossima settimana. A riferirlo è Tuttosport, ma la notizia è stata confermata anche dal quotidiano iberico Sport. Segnali abbastanza chiari, che non fanno pensare ad un affare del tutto concluso, ma che certo lasciano spazio ad un cauto ottimismo. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo occhio infatti anche al mercato in uscita: ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni, ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA