Capello: “La Juve ha scelto Morata perche ha capito che non poteva arrivare a Dzeko”

TORINO – L’ex allenatore di Juve e Roma Fabio Capello, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay, dove ha parlato anche della scelta di Alvaro Morata.

“C’erano tante possibilità, capito che non si poteva arrivare a Dzeko hanno puntato su Morata. E’ un giocatore maturo, importante, tecnicamente valido, non un grandissimo goleador, però secondo me è un punto di riferimento. Non so come farà giocare questa squadra Pirlo, ha abbondanza, forse manca qualcosa in difesa in attesa degli infortunati, ma è un giocatore che mi è sempre piaciuto perché è un giocatore intelligente”.