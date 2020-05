Calciomercato, Ceccarini svela: “Operazione molto avviata!” – News Juve

News Juve, calciomercato: Ceccarini svela alcune importanti indiscrezioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi abbiamo anticipato nelle scorse settimane, Paratici si sta muovendo su più fronti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il noto giornalista di Mediaset Premium ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini, su TMW, ha fatto il punto della situazione, svelando alcune importanti indiscrezioni: “Il mercato comincia a muovere i primi passi. La Juventus sta pianificando i suoi piani per la prossima stagione. Le novità principali potrebbero essere in attacco dove i candidati alla partenza sono Douglas Costa e Gonzalo Higuain. Il club bianconero non sembra però intenzionato a fare un investimento su un altro esterno offensivo ma vorrebbe concentrare i suoi sforzi sulla prima punta. E qui l’obiettivo numero uno resta Icardi. C’è una scadenza importante che è il 31 maggio, entro la quale il Paris Saint Germain potrà riscattare Maurito a 70 milioni di euro. Se questo accadrà, la Juventus proverà poi a iniziare una trattativa con il club parigino. Se dovesse andare via anche Higuain, i bianconeri potrebbero puntare su un giovane di prospettiva. Intanto la Juventus è sempre in pole position per Tonali. Sarà fondamentale anche la volontà del giocatore, ma l’operazione è molto avviata”. Ma non è ancora tutto visto che, come abbiamo detto, c’è tantissima altra carne al fuoco per quanto riguarda il mercato in entrata della Juve. In particolare, nel mirino di Paratici ci sarebbero ben 20 giganti assoluti che infiammeranno il prossimo calciomercato e di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA