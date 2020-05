Calciomercato Juventus, circola una notizia folle: bomba o bufala?

Calciomercato Juventus, notizia clamorosa dalla Spagna

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Bufala o verità? E’ questa la domanda che ognuno di noi si fa quando si ritrova al cospetto di alcune indiscrezioni di calciomercato che hanno del clamoroso. Come spesso ripetiamo, bisogna sempre andarci con i piedi di piombo, ma è anche giusto e doveroso riportare ogni voce che circola, soprattutto se la notizia è una vera e propria bomba di mercato. E’ questo il caso di alcune news arrivate nelle ultime ore dalla Spagna e che, ovviamente, sono state riportate anche qui in Italia da svariate fonti di informazione. La notizia è stata lanciata nello specifico dal noto portale iberico specializzato in calciomercato Don Diario e parla di un possibile ritorno di fiamma tra la Juventus e Neymar, che sarebbe ormai deciso a lasciare il PSG. Sempre le stesse fonti riportano anche che Torino sarebbe una meta gradita al fenomeno brasiliano, che già qualche tempo fa è stato accostato insistentemente alla Vecchia Signora. In bianconero infatti Neymar potrebbe andare a comporre una linea d’attacco da capogiro insieme a Cristiano Ronaldo e la cosa stuzzicherebbe le fantasie dell’ex Barcellona. Sempre Don Diario parla anche del possibile affare che potrebbe andare in scena con il Paris Saint-Germain: Neymar alla Juventus e Paulo Dybala al PSG, che incasserebbe anche una parte in denaro. Un’ipotesi davvero folle insomma, una suggestione talmente enorme che difficilmente potrà concretizzarsi nel prossimo mercato, che oltretutto sarà pesantemente condizionato dall’emergenza coronavirus. In più c’è da dire che – come più volte vi abbiamo raccontato – l’intenzione della Juve è quella di blindare Dybala e farlo diventare una bandiera bianconera anche in vista dei prossimi anni. Insomma, se noi dovessimo rispondere alla domanda “bufala o verità?”, in questo caso la risposta verrebbe quasi spontanea: per tante ragioni, questa indiscrezione è destinata ad essere classificata come una semplice suggestione impossibile. Almeno da quanto ci risulta dunque, non ci sarebbe nulla di concreto rispetto a questa ipotesi. Tornando a parlare invece di qualcosa di ben più concreto, occhio ai veri obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione: nel mirino di Paratici infatti sono finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato >>>VAI ALLA NOTIZIA