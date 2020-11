Buffon: “Con Pirlo riusciremo a sbocciare definitivamente”

TORINO – Il portiere della Juve Gigi Buffon, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita di Spezia-Juve.

SULLA SQUADRA – “Siamo in un punto nel quale inevitabilmente adesso c’è da cercare di poter abbinare il buon gioco e il buon calcio, ma anche i punti, perchè purtroppo ne abbiamo persi parecchi in malo modo in questo periodo e quindi la cosa fondamentale in questo percorso sicuramente è di dare segnali di miglioramento, per quel che concerne l’aspetto tattico e di gioco, ma anche segnali di grande solidità, grande rabbia sportiva, agonistica, per poter fare proprie le partite”.

SU PIRLO – “Sta entrando molto bene, devo dire che il mister sa gestire con grande naturalezza e grande serenità determinati momenti, anche i più delicati, delicati perchè sono nuovi probabilmente per lui in questa veste. Devo dire che ci sta trasmettendo ingredienti giusti per poter poi finalmente riuscire a sbocciare definitivamente e riuscire a fare un bel filotto di partite con un buon gioco e magari delle vittorie”.