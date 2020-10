Bonucci: “Le critiche che ricevo mi spingono a dare di più”

TORINO- Ai microfoni di DXAM, Leonardo Bonucci ha parlato di alcuni capitoli importanti della sua vita: “La mia personalità sarebbe da chiedere a mia moglie e ai miei figli, passo tanto tempo con loro. Posso dire che mi stimolano le critiche costruttive che ricevo, perchè fanno accendere in me il fuoco che ho dentro. Esempi? Mio nonno Gabriele che, a 90 anni, si sveglia tutti i giorni alle 5.30 per curare l’orto. Nel momento peggiore della sua vita, in cui ha rischiato di perdere le gambe, era lui che dava la forza a tutti noi. Consigli? Divertitevi senza pensare al giudizio degli altri”.