Calciomercato Juventus, bufera Dybala: i tifosi ora tremano davvero!

Calciomercato Juventus, le ultime notizie su Dybala fanno paura

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Dopo essere stato praticamente ad un passo dall’addio due estati fa, Paulo Dybala si è ripreso la Juventus a suon di grandi prestazioni. La dirigenza bianconera ha fatto marcia indietro e ha deciso di toglierlo dal mercato, cercando di blindarlo con un rinnovo che però continua ad essere rimandato. E la difficoltà nel trovare un accordo tra la Juve e la Joya sta aprendo a scenari preoccupanti. Come riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi tempi non è stato registrato nessun passo avanti nella trattativa, che ora è completamente bloccata. Jorge Antun, agente di Dybala, è a Torino da settimane, ma non ci sono stati incontri. Solo qualche contatto che non ha prodotto novità. Tutto in stand-by, mentre circolano altre notizie davvero pesanti.

La prima arriva dalla Spagna, dove Todofichajes.com assicura che il Chelsea starebbe facendo molto sul serio per Dybala. Pronto un assalto super milionario da parte dei Blues che vogliono portare l’argentino a Londra: si parla di un’offerta monstre che si aggirerebbe tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Cifre del genere, se fossero confermate, potrebbero davvero far vacillare la Juventus, soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche. Ma c’è anche un altro enorme pericolo che aleggia intorno a Dyabla, forse ancora peggiore.

Da qualche giorno infatti si vocifera di un Beppe Marotta molto interessato alla vicenda del numero 10 argentino. Non è un segreto che Dybala sia un pupillo del dirigente nerazzurro, che ovviamente lo conosce molto bene. Marotta ha un vero e proprio debole nei confronti della Joya e sarebbe pronto ad inserirsi qualora lo stallo tra la Juventus e l'attaccante non dovesse sbloccarsi nel prossimo futuro. Sarebbe la beffa definitiva per la Vecchia Signora, un qualcosa da evitare in ogni modo. La Juve è avvertita, bisogna risolvere in fretta questa situazione. Il problema è che, per ora, non sembrano esserci particolari novità in arrivo a breve termine. La telenovela prosegue.