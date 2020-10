TORINO- Situazione di confusione totale per Federico Bernardeschi. Dopo una brutta partita giocata contro il Verona, nei pochi minuti a disposizione contro il Barcellona il numero 33 non ha dato la scossa che ci si aspettava, regalando poi al Barcellona il rigore per il definitivo 2-0. E così, le voci di una sua partenza tornano a farsi forti, con un addio che sembra possibile già a gennaio. Sulel sue tracce diversi club europei.