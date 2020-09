TORINO- Gli arrivi di Piccini e Mojica, oltre a quello probabile di Junior Firpo, garantiscono abbondanza sulle fasce laterali in casa Atalanta. Ecco perchè, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il club bergamasco sarebbe ora più favorevole a trattare una cessione di Robin Gosens. L’esterno tedesco, protagonista nell’ultima annata con 9 gol in Serie A, è nel mirino della Juventus, in cerca di un giocatore da alternare ad Alex Sandro.