TORINO- Piccolo problema in casa Juve. Come riportato dal quotidiano Leggo, infatti, il centrocampista brasiliano Arthur non avrebbe gradito alcune dichiarazioni rilasciate da Andrea Pirlo sul suo conto. In primis il suo essere “troppo innamorato del pallone”, come dichiarato dal tecnico in più occasioni. E poi l’ammissione dell’allenatore sulla mancanza di registi in squadra, dichiarando di avere a disposizione solo mediani.