Aouar, Aulas risponde alle voci di una cessione

TORINO- Tramite un tweet, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha commentato le voci che vorrebbero Aouar, talento del suo Lione, in procinto di cambiare squadra: “Ci saranno pochissime partenze:per Houssem l’Arsenal è ancora molto lontano dalla sua valutazione: contiamo su di lui per fare una grande partita a Lorient e per guidare l’OL in Champions League l’anno prossimo”. Ma attenzione perché adesso stanno circolando anche altre grosse novità per il mercato bianconero. Intreccio pazzesco: Paratici mette il turbo e pensa al colpaccio! >>>VAI ALLA NOTIZIA