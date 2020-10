Alex Sandro, tempi di recupero ancora lunghi: in campo a metà novembre?

TORINO – Tra gli indisponibili di questa prima parte di campionato, in casa Juventus, c’è Alex Sandro. Il terzino brasiliano è fermo da ormai più di un mese per un fastidio muscolare alla coscia destra e, i tempi di recupero, appaiono ancora lunghi. Il numero 12 tornerà probabilmente a disposizione solo dopo la sosta per le Nazionali di inizio novembre, in tempo per giocare la gara del 21 contro il Cagliari. Ma attenzione perché in queste ultime ore sta circolando anche un’altra pesantissima voce in orbita bianconera. Ci risiamo, bomba Guardiola: l’annuncio è clamoroso! >>>VAI ALLA NOTIZIA