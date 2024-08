Mourinho, prime pagine da incubo: “The humiliated one”

La sconfitta contro il Chelsea di Conte apre la crisi del Manchester United

CRISI UNITED

La sconfitta di ieri pomeriggio del Manchester United per 4-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea apre ufficialmente la crisi per gli uomini di José Mourinho. Le prime pagine dei tabloid inglesi di quest’oggi sono tutte per la pesante sconfitta di ieri, e il bersaglio principale è proprio José Mourinho, rinominato “The humiliated one”. Il confronto al termine della partita con Antonio Conte, reo di aver aizzato eccessivamente la folla sul 4-0, è stato lo spunto per molti tabloid per dare un nuovo soprannome a Mourinho. Andiamo a vedere le prime pagine: CONTINUA A LEGGERE

