Beerensteyn: “L’esonero di Montemurro è stato un duro colpo”

Lineth Beerensteyn, calciatrice della JuveWomen, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: "L'esonero di Montemurro? È un periodo folle. L’allenatore è stato licenziato tre giorni prima di una partita importante, il che è stato piuttosto duro per noi. Non c’era tempo per cambiare marcia, dovevamo risalire in fretta. Incidente? Non mi sono fatta niente. E guarda, splende il sole, chi non ne sarebbe felice? A Torino è da settimane che fa di nuovo bel tempo, quindi puoi solo stare bene. In Italia c’è molta concitazione. Sono settimane che ne parlano. Nel 2021 l’Italia vinse 1-0 contro di noi in amichevole, sembrava che avesse vinto il Mondiale. Ora vogliono batterci di nuovo perché pensando di poter essere al vertice".