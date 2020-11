TORINO- Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il Psg non avrebbe più intenzione di affidare la panchina a Massimiliano Allegri. Il presidente Al Khelaifi, infatti, avrebbe confermato la propria fiducia a Tuchel, con Thiago Motta e Pochettino come possibili soluzioni di emergenza. Ora, per il tecnico livornese, resta la possibilità di un appordo al Manchester United.