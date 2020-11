Calciomercato Juventus, che nome! Bye bye Barça: può prenderlo la Juve!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come ogni giorno, voci e novità di calciomercato della Juventus si rincorrono senza sosta. E spuntano anche nuove suggestioni e nuove occasioni da poter cogliere al volo. Una cosa molto importante, soprattutto di questi tempi. L’ultima indiscrezione riguarda un nome veramente molto grosso, un giocatore da circa 45 milioni di euro (secondo la valutazione di Transfermarkt) che fino a pochissimo tempo fa sembrava destinato a vestire la maglietta del Barcellona. Invece il mercato cambia di continuo e ora occhio alla Juve.

La Vecchia Signora infatti potrebbe farsi sotto concretamente per Memphis Depay, gioiello del Lione che sembra ormai avere i mesi contati in Francia, anche alla luce del suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Tra qualche settimana insomma, il giocatore potrebbe tranquillamente accordarsi con un club, liberandosi a parametro zero alla fine della stagione. Una ghiottissima occasione che, secondo quanto riportato da IlBianconero.com, Paratici e soci potrebbero tentare di cogliere al volo. Ma c’è anche una seconda ipotesi: Depay alla Juventus già a gennaio.

Già perché, visti gli ottimi rapporti tra i bianconeri e il Lione, i due club potrebbero tentare di trovare un accordo favorevole ad entrambi già durante il mercato invernale. Così i francesi non perderebbero il giocatore a zero e la Juve avrebbe subito a disposizione la quarta punta richiesta da Pirlo in estate. Non solo. In questo modo la Vecchia Signora eviterebbe di fare un torto ad un club amico (anzi, gli farebbe quasi un favore, consolidando così ancor di più i rapporti) anche in vista dei discorsi che le due compagini si troveranno a fare per Aouar, altro obiettivo della Juve dal Lione. Per ora sono soltanto ipotesi, ma la suggestione è molto interessante.