Zuliani: “Non c’è stata nessuna sfuriata di Allegri con i giocatori”

Claudio Zuliani, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: "Non c'è stata nessuna sfuriata di Allegri con i giocatori dopo la partita di ieri - ha spiegato - Anzi nel corso della stagione il tecnico ha sempre cercato di sostenere il proprio gruppo, consapevole anche dei limiti che ha. Parliamo di una squadra giovane e certi errori di inesperienza, come quelli di Yildiz ed Alcaraz nel finale di ieri, sono messi in conto dall'allenatore. Mi focalizzerei piuttosto su una frase che ha pronunciato nel post partita, quando gli viene chiesto quanto ci sia di un allenatore in una vittoria: 'non so quanto conti l'allenatore - ha risposto Allegri - e quanto conti la società'. Ecco il problema in questo momento in casa Juventus prescinde da chi sia o chi sarà l'allenatore, ma è da ricercarsi più in alto. In questo momento Allegri più che con i giocatori, discute con la società, e potrebbe farlo su svariati argomenti".