Nel pomeriggio di ieri la Juventus ha informato i propri tifosi di aver riscattato Jeremie Boga dal Nizza. Operazione da 5 milioni di euro totali. Dal suo arrivo a gennaio, ha avuto un impatto devastante sul campionato dei bianconeri: 17 partite, 4 gol e 1 assist. L'ivoriano si è rivelato come ottimo sostituto di Kenan Yildiz, e il suo ruolo nella prossima stagione potrebbe essere il medesimo. Giovanni Carnevali conosce benissimo il giocatore dai tempi del Sassuolo, e ha deciso di dargli fiducia e continuità.

Di seguito il comunicato della Juventus sul proprio sito ufficiale:

"UFFICIALE | Jérémie Boga bianconero a titolo definitivo

Jérémie Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il Club ha infatti esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 1997, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dall'OGC Nice. Boga ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029.

Nei suoi primi mesi con la maglia della Juventus, l'esterno ivoriano si è inserito rapidamente nelle rotazioni della squadra, collezionando 17 presenze complessive fra competizioni nazionali e internazionali, mettendo a segno 4 gol e servendo 1 assist.

Congratulazioni Jérémie, ci vediamo in campo!"