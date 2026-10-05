La sosta per le Nazionali ha rappresentato un’occasione importante per Edon Zhegrova. L’esterno della Juventus ha trovato continuità con il Kosovo e ha messo in mostra quelle qualità che il club bianconero si aspetta di vedere con maggiore frequenza anche a Torino. Dopo il buon impatto avuto nelle ultime uscite con la Juve, il classe 1999 ha confermato il momento positivo anche in nazionale.

L’assist contro l’Austria

La prestazione più significativa è arrivata contro l’Austria. Zhegrova è stato protagonista per circa settanta minuti e ha fornito l’assist per la rete di Asllani, confermandosi una delle principali fonti di pericolosità del Kosovo.

Nella sfida terminata 1-1, l’esterno bianconero ha chiuso la partita con numeri importanti: 23 passaggi completati su 28, un passaggio chiave, un assist e otto duelli vinti su undici.

Continuità dopo la doppietta al Sassuolo

Il rendimento con il Kosovo si inserisce in un periodo di crescita già iniziato con la Juventus. Prima della sosta, Zhegrova aveva trovato la sua prima grande serata in bianconero contro il Sassuolo, entrando dalla panchina e realizzando una doppietta in appena 30 minuti. Contro l’Atalanta aveva poi fornito un assist nei 19 minuti giocati.

Numeri che hanno cambiato inevitabilmente le sensazioni attorno al giocatore. Dopo un primo periodo complicato, anche condizionato dai problemi fisici della scorsa stagione, Zhegrova sembra aver ritrovato progressivamente ritmo e fiducia.

Spalletti osserva e valuta

Adesso la palla passa a Luciano Spalletti. La Juventus ha diverse soluzioni sugli esterni, ma il rendimento recente di Zhegrova può aumentare la concorrenza e offrire al tecnico un'ulteriore alternativa offensiva.

Il kosovaro ha caratteristiche difficili da replicare: rapidità, capacità nell’uno contro uno e una naturale propensione a creare superiorità numerica. La sfida sarà trasformare questi spunti in continuità anche con la maglia bianconera.

La sosta ha quindi lasciato un messaggio chiaro: Zhegrova vuole ritagliarsi uno spazio maggiore nella Juventus. E dopo le prestazioni offerte con il Kosovo, le sue quotazioni sembrano essere in crescita proprio nel momento in cui Spalletti si prepara ad affrontare un periodo ricco di impegni.