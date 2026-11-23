La Juventus continua a cercare un centravanti in vista del mercato invernale e dalla Lombardia arriva un possibile spiraglio. Secondo quanto riportato dal QS, l’Atalanta sarebbe disposta a valutare la cessione di Gianluca Scamacca già a gennaio. Un’apertura che potrebbe dare nuovo peso a una trattativa di cui si parla ormai da una decina di giorni.

Alla base della possibile disponibilità nerazzurra ci sarebbero soprattutto ragioni tecniche. Con Maurizio Sarri in panchina, Krstovic ha conquistato il posto da titolare in campionato, trovando anche continuità sotto porta. Scamacca, classe 1999, è così scivolato nelle gerarchie: a metà novembre aveva collezionato sette presenze in Serie A, per meno di 300 minuti complessivi e un solo gol, trovando maggiore spazio nelle gare di Conference League.

Valutazione e formula: il nodo della trattativa

L’ostacolo principale resta economico. Il valore dell’attaccante è stimato intorno ai 25 milioni di euro e il contratto con l’Atalanta scade nel giugno 2028. Il club bergamasco, quindi, non ha particolari esigenze di cessione. La Juventus, invece, non vorrebbe investire subito l’intera cifra:, da concordare possibilmente a una valutazione inferiore rispetto a quella nerazzurra.

Una formula già emersa nei giorni scorsi. L’11 novembre Tuttosport aveva parlato dell’interesse juventino per Scamacca, ipotizzando un prestito oneroso con riscatto da definire per giugno. Allora non risultavano offerte ufficiali né accordi tra i club. Nella lista dei possibili obiettivi figuravano anche Alexander Sørloth e Folarin Balogun, a conferma di una ricerca ancora aperta su più fronti. Tra i nomi accostati alla Juventus nelle ultime settimane c’è anche Varela, il capocannoniere del Monza.

Restano da capire la reale disponibilità dell’Atalanta a privarsi di Scamacca senza un incasso immediato e la cifra che verrebbe eventualmente fissata per il riscatto. Su questi aspetti le posizioni dei due club sembrano ancora distanti. Per il momento, la pista resta legata alle indiscrezioni.