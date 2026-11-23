La Juventus Women chiude nel migliore dei modi il proprio percorso prima della sosta per le Nazionali. Le bianconere superano la Lazio con un netto 5-1 nell'ottava giornata di Serie A Women e conquistano la quarta vittoria consecutiva in campionato. A prendersi la scena è Amaiur Sarriegi, protagonista con una tripletta. A completare il risultato ci pensano Matilde Pavan e Léa Khelifi.

Sarriegi trascina la Juventus: doppietta nei primi dodici minuti

La squadra di Isaac Guerrero impiega pochissimo a indirizzare la partita. All'8' Sarriegi sblocca il risultato di testa, anticipando Consolini sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Schatzer. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio: l'attaccante spagnola riceve il pallone in profondità da Salvai, supera Freeman con una finta e deposita in rete.

La Juventus continua a spingere e al 24' trova anche il tris. Dopo la prima respinta di Freeman sulla conclusione di Pavan, la centrocampista recupera il pallone, supera Consolini e firma il 3-0. La Lazio reagisce immediatamente con Goldoni, che al 26' accorcia le distanze, ma le bianconere conservano il doppio vantaggio fino all'intervallo.

Tripletta di Sarriegi e gol di Khelifi: finisce 5-1

Nella ripresa la Juventus controlla la gara e concede pochi spazi alle avversarie. Al 72' arriva il momento più atteso da Sarriegi: servita in profondità da Libran, l'attaccante si presenta davanti a Freeman e la supera con un pallonetto, completando la tripletta personale.

La cinquina si concretizza all'83'. Khelifi, entrata da appena tre minuti, conclude di prima intenzione una ripartenza bianconera e fissa il risultato sul definitivo 5-1.

Nel post partita Guerrero ha elogiato la personalità della squadra e il contributo delle giocatrici che hanno trovato meno spazio nelle ultime gare. Parole di soddisfazione anche per Sarriegi, che ha sottolineato l'importanza della tripletta soprattutto per l'aiuto dato al gruppo.

Con questo successo la Juventus Women sale a 15 punti e raggiunge il quarto posto in classifica, a una sola lunghezza dalla Fiorentina. Un risultato che permette alle bianconere di affrontare la pausa con quattro vittorie consecutive in campionato.