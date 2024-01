Zancan: “L’obiettivo della Juve è quello di giocare al top in Primavera”

Federico Zancan , giornalista di Sky Sport, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: "In caso di vittoria della Juve o pareggio rimane tutto aperto ed è lo scenario che è ideale per Allegri.

Anche in caso di pareggio, secondo me la Juve non deve perderla questa partita volendola vedere dal punto di vista bianconero. Perché, secondo me, il piano della Juve è abbastanza chiaro da mesi.